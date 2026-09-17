В России растёт спрос на «дрессировщиков ИИ» и знатоков Китая

В ближайшие годы на рынке труда вырастет спрос на специалистов, которые умеют ставить задачи нейросетям и контролировать результат. Их называют «дрессировщиками ИИ». Об этом рассказал гендиректор кадровой компании Владислав Быханов.

Работа с искусственным интеллектом не так проста, как кажется. «Написал запрос — получил ответ» работает далеко не всегда. Нейросетям нужно правильно поставить задачу, дать контекст, объяснить ограничения, скорректировать результат и проверить его. Формально такой специалист может называться промпт-инженером или AI-тренером, но рынку понятнее «дрессировщик ИИ».

Быханов в беседе с «Газетой.ru» сравнил это с дрессировкой тигра: недостаточно иметь мощный инструмент, нужно понимать, как с ним работать, какие задачи доверить и как контролировать результат.

Второй тренд — противоположный. Чем больше компаний используют ИИ для текстов и анализа, тем выше ценность человека, который умеет делать то же самое самостоятельно и при этом взаимодействует с людьми. Речь о навыках, которые сложно автоматизировать: грамотная речь, умение сформулировать позицию, вести переговоры, убеждать и выстраивать долгосрочные отношения.

В зоне повышенного спроса окажутся переговорщики, аккаунт-менеджеры, GR- и PR-специалисты, sales-менеджеры.

Ещё один тренд — переориентация бизнеса на азиатские рынки. Нужны не просто переводчики китайского, а специалисты, которые понимают деловую культуру и умеют выстраивать отношения. Ценность представляет комбинация: язык + профессия + способность договариваться.

Отдельная зона спроса — газовый сектор. Развитие месторождений и инфраструктуры потребует не только инженеров, но и специалистов по закупкам, логистике, управлению проектами и взаимодействию с партнёрами.

«Будущее рынка труда не столько за человеком, который умеет делать что-то одно идеально, сколько за специалистом, который соединяет технологии с человеческими навыками. ИИ может подготовить десять вариантов письма, но не всегда понимает, какой из них отправить конкретному человеку. Здесь по-прежнему нужен человек», — резюмирует Быханов.

А ранее россиянам назвали пять сигналов, что ваша профессия «умирает» из-за ИИ. По словам специалиста, если вам кажется, что привычный способ работы по-прежнему эффективен, а в компании уже внедряют новые решения, вы рискуете отстать.