По завершении конфликта Украина может лишиться Донбасса и получить нейтральный статус. Такой сценарий описал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену.

«В конце концов, Украина потеряет Донбасс, а правительство Зеленского развалится», — заявил аналитик.

По его оценке, послевоенное устройство страны будет существенно отличаться от того, на котором сейчас настаивает Киев. Риттер прогнозирует значительное сокращение экономического и государственного потенциала Украины.

Бывший американский разведчик также усомнился в способности европейских союзников Киева добиться урегулирования на собственных условиях. Он считает, что действия западных стран не заставят Москву отказаться от выбранного курса.