Нейтральная страна: В США объяснили, какой будет Украина после СВО
Риттер спрогнозировал Украине нейтральный статус и окончательную потерю Донбасса
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
По завершении конфликта Украина может лишиться Донбасса и получить нейтральный статус. Такой сценарий описал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену.
«В конце концов, Украина потеряет Донбасс, а правительство Зеленского развалится», — заявил аналитик.
По его оценке, послевоенное устройство страны будет существенно отличаться от того, на котором сейчас настаивает Киев. Риттер прогнозирует значительное сокращение экономического и государственного потенциала Украины.
Бывший американский разведчик также усомнился в способности европейских союзников Киева добиться урегулирования на собственных условиях. Он считает, что действия западных стран не заставят Москву отказаться от выбранного курса.
Ранее Life.ru сообщал, что Скотт Риттер назвал украинские власти неспособными заключить мир на приемлемых для России условиях. По мнению аналитика, для достижения соответствующих договорённостей потребовались бы смена власти на Украине и устранение существующих коррупционных схем.