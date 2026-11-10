Защита Николаса Мадуро направила в федеральный суд США новое ходатайство с требованием отклонить дополнительные обвинения в адрес бывшего президента Венесуэлы. Адвокаты настаивают, что на момент похищения американскими военными 3 января 2026 года политик оставался действующим главой государства и обладал суверенным иммунитетом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Юристы утверждают, что Мадуро защищён от уголовного преследования по двум основаниям. Первое связано с его статусом главы государства, второе — с тем, что предъявленные обвинения, по мнению защиты, касаются действий, совершённых при исполнении официальных полномочий.

В ходатайстве подчёркивается, что отказ Вашингтона признавать результаты президентских выборов в Венесуэле не означает автоматической утраты иммунитета. Адвокаты считают, что американские власти не вправе самостоятельно лишать иностранного лидера предусмотренной международным правом защиты.

Отдельно защита оспаривает новое обвинение в сговоре с целью применения пыток, в том числе в отношении граждан США. Этот пункт появился в обновлённом обвинительном заключении, представленном американской прокуратурой 8 октября.

Адвокаты также ставят под сомнение основания для рассмотрения дела американским судом и требуют раскрыть протоколы большого жюри, утвердившего новые обвинения.

Следующее слушание по ходатайствам защиты назначено на 17 декабря. Дело рассматривает федеральный судья Аналиса Торрес.

Напомним, 3 января американские военные захватили Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес в Каракасе и доставили их в Соединённые Штаты. Американская прокуратура обвиняет супругов в преступлениях, связанных с наркотрафиком, оружием и предполагаемым применением пыток. Оба отвергают обвинения.

Ранее Life.ru сообщал, что заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв оценил перспективы освобождения Мадуро из американской тюрьмы. Сенатор выразил сомнение, что венесуэльский политик выйдет на свободу при нынешней администрации США, и предположил, что американский суд может не принять доводы защиты о международно-правовом иммунитете.