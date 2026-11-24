В Перми 18-летняя девушка боится заразиться ВИЧ после предполагаемого нападения неизвестной женщины с иглой в городском автобусе. Пермячке потребовалась экстренная медицинская помощь, а обстоятельствами случившегося уже заинтересовалась полиция, сообщает портал 59.RU.

Вечером 17 ноября девушка возвращалась домой на автобусе № 10, который следовал от цирка в сторону центра города. В переполненном салоне она почувствовала, что кто-то задел её ногу. Обернувшись, пассажирка заметила лишь удаляющийся силуэт, напоминающий пожилую женщину.

Пермячка не придала случившемуся значения, однако на следующее утро обнаружила на ноге воспалившуюся ранку. Место прокола опухло, болело, чесалось и начало гноиться.

В краевом СПИД-центре девушке назначили курс препаратов для постконтактной профилактики и обследовали её на ВИЧ и гепатиты. По словам подруги пострадавшей, первые анализы оказались отрицательными, однако через три месяца их предстоит сдать повторно.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Екатеринбурге. Там 6 ноября неизвестная предположительно уколола женщину острым предметом после выхода из троллейбуса. Горожанка обратилась в больницу и правоохранительные органы.