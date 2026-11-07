Полиция Екатеринбурга начала проверку после заявления местной жительницы о возможном нападении у остановки «Горького». Как сообщили в городском УМВД, обращение зарегистрировали. Сотрудники устанавливают обстоятельства и выясняют, кто мог быть причастен. Об этом пишет РИА «Новости».

По рассказу дочери горожанки, вечером 6 ноября её мать вышла из троллейбуса № 26 и почти сразу почувствовала резкий удар. Обернувшись, она увидела, что вышедшая следом пассажирка ускорила шаг и перешла дорогу между машинами. Женщина успела снять её со спины.

Позже екатеринбурженка заметила на коже и брюках след, похожий на прокол, и обратилась в больницу. Чем именно был оставлен след, полиция пока не сообщила.

В начале ноября в Свердловской области сообщили о нападении на руководителя регионального отделения «Народного фронта» Вадима Савина. По данным организации, неизвестные избили его и забрали мобильный телефон.