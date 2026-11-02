В Свердловской области избили главу «Народного фронта» Вадима Савина
Обложка © Telegram / Вадим Савин
На руководителя свердловского отделения «Народного фронта» Вадима Савина напали неизвестные, избили его и забрали мобильный телефон. Общественник не исключает, что произошедшее связано с его профессиональной деятельностью. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
После нападения Савин обратился к знакомым и подписчикам с предупреждением. Он попросил не отвечать на звонки с его номера и игнорировать сообщения, поступающие из его аккаунтов.
«На меня было совершено нападение. Меня избили и забрали телефон», — написал руководитель регионального отделения движения.
По словам общественника, сейчас он пытается выяснить, кто стоит за произошедшим и что могло стать причиной нападения.
В городском управлении МВД сообщили РИА «Новости», что информация зарегистрирована в отделе полиции № 5. Правоохранители проводят проверку. Сведения о личности нападавших и возможных задержаниях пока не поступали.
Савин возглавляет свердловское отделение «Народного фронта» с 2023 года. До этого он руководил региональным штабом Союза добровольцев России и волонтёрским центром Свердловской области в Макеевке. Организация занимается сбором гуманитарной помощи для участников СВО, поддержкой их семей и решением социальных проблем жителей региона.
Масштабы работы движения выходят далеко за рамки отдельных гуманитарных поездок. Life.ru рассказывал, как «Народный фронт» за 2024 год организовал более 6,5 тысячи выездов для доставки помощи на передовую. Региональные отделения приняли свыше 10 миллионов вещей для военнослужащих, а в фонд «Всё для Победы!» россияне перечислили более 19 миллиардов рублей.