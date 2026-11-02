На руководителя свердловского отделения «Народного фронта» Вадима Савина напали неизвестные, избили его и забрали мобильный телефон. Общественник не исключает, что произошедшее связано с его профессиональной деятельностью. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

После нападения Савин обратился к знакомым и подписчикам с предупреждением. Он попросил не отвечать на звонки с его номера и игнорировать сообщения, поступающие из его аккаунтов.

«На меня было совершено нападение. Меня избили и забрали телефон», — написал руководитель регионального отделения движения.

По словам общественника, сейчас он пытается выяснить, кто стоит за произошедшим и что могло стать причиной нападения.

В городском управлении МВД сообщили РИА «Новости», что информация зарегистрирована в отделе полиции № 5. Правоохранители проводят проверку. Сведения о личности нападавших и возможных задержаниях пока не поступали.

Савин возглавляет свердловское отделение «Народного фронта» с 2023 года. До этого он руководил региональным штабом Союза добровольцев России и волонтёрским центром Свердловской области в Макеевке. Организация занимается сбором гуманитарной помощи для участников СВО, поддержкой их семей и решением социальных проблем жителей региона.