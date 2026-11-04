Затянувшаяся тёплая осень позволила мухам дольше оставаться активными в европейской части России. С похолоданием насекомые начали искать убежища в человеческом жилье, рассказал зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов. По его словам, в домах нередко укрываются мухи рода Pollenia, их отличают более крупные размеры.

Внутрь мухи попадают через щели в обшивке, оконных рамах и вентиляционные отверстия. Для зимовки они выбирают чердаки, пространство между стенами, перекрытия и другие защищённые полости. Чтобы перекрыть насекомым доступ в жильё, собеседник 360.ru посоветовал заделать щели. Ещё одним способом борьбы он назвал бытовые инсектициды.