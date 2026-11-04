Мухи в средней полосе остались активными до начала ноября из-за затянувшегося тепла, объяснил эколог Ярослав Вольпин. По его словам, обычно сезон заканчивается ещё в первой половине октября, но в этом году тёплая погода могла помочь насекомым размножиться, а их личинкам — выжить.

В беседе с интернет-изданием Regions.ru эколог пояснил, что с наступлением холодов некоторые виды мух забираются на зимовку в щели оконных рам, под обшивку стен и в вентиляционные каналы. При потеплении насекомые могут снова появиться в комнатах.

Чтобы мухи не проникли в дом, специалист посоветовал заделать щели вокруг окон, дверей и труб, а на вентиляцию поставить мелкую сетку, которая не мешает воздухообмену. Продукты и пищевые отходы лучше не оставлять открытыми. Если мухи уже в доме, можно воспользоваться липкими или световыми ловушками.

«Главное — не пытаться «выжечь» проблему агрессивной химией, а устранить условия, которые позволяют мухам находить в доме убежище и пищу», — заключил эксперт.