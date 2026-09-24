Незваный гость: Медвежонок по фасаду забрался в квартиру в Сычуани

Молодой азиатский чёрный медведь вскарабкался по фасаду жилого дома и через окно проник в квартиру в китайской провинции Сычуань, пишет Shanghai Daily. Необычный инцидент произошёл в уезде Баосин городского округа Яань. В момент появления незваного гостя хозяева находились дома, однако никто не пострадал.

Медвежонок вскарабкался по многоэтажке и залез в квартиру в Китае. Видео © X / Shanghai Daily

На опубликованных местными жителями кадрах видно, как зверь карабкается вверх по наружным металлическим конструкциям здания, а затем пролезает через окно внутрь квартиры. По данным местного управления лесного хозяйства, это был молодой чёрный медведь, который находится в возрасте, когда животные начинают отделяться от матери и жить самостоятельно.

Спасателям удалось поймать медведя утром 23 сентября. Его временно поместили в центр помощи животным в Дэнчигоу, где специалисты оценили состояние зверя как нормальное. Власти планируют выпустить его в удалённой от населённых пунктов местности. Причина, по которой животное оказалось возле жилого дома, пока точно не установлена.

В последние недели случаи выхода медведей к людям фиксируются и в России. Так, 15 сентября Life.ru рассказывал, как медведь забрался в дом российских биатлонисток во время сборов в Сочи. Зверя первой заметила спортсменка Инна Терещенко, после чего хищник самостоятельно покинул помещение. Причём этот же медведь, по словам биатлонистки, уже появлялся возле базы несколькими месяцами ранее.