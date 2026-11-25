В России мошенники начали использовать сезонный спрос на зимнюю резину для обмана автомобилистов. Аферисты предлагают приобрести шины со скидкой 40%, однако после получения денег исчезают. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Главный признак обмана — требование полностью оплатить товар до его получения. В результате покупатель рискует остаться и без зимних шин, и без денег.

Специалисты рекомендуют приобретать автомобильные товары в проверенных магазинах, а при покупке через интернет внимательно относиться к предложениям с подозрительно низкими ценами.

Чтобы не стать жертвой мошенников, автомобилистам следует придерживаться нескольких правил:

Не переводить полную стоимость товара незнакомым продавцам на сайтах объявлений.

Не вводить реквизиты банковской карты в подозрительных чат-ботах.

Не оплачивать покупки через неизвестные сайты бронирования.

По возможности выбирать оплату после получения и осмотра товара.

Если деньги уже были переведены мошенникам, необходимо как можно быстрее обратиться в банк и полицию, сохранив переписку с продавцом и подтверждение платежа.

Ранее Life.ru рассказывал о другой схеме мошенничества на сайтах объявлений. Тогда мишенью аферистов стали уже сами продавцы. Один из пострадавших, по данным Mash Money, лишился миллиона рублей.