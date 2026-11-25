Ни денег, ни колёс: Мошенники заманивают россиян скидками на зимнюю резину
«Мошеловка»: Аферисты заманивают россиян скидками в 40% на зимнюю резину
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В России мошенники начали использовать сезонный спрос на зимнюю резину для обмана автомобилистов. Аферисты предлагают приобрести шины со скидкой 40%, однако после получения денег исчезают. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Главный признак обмана — требование полностью оплатить товар до его получения. В результате покупатель рискует остаться и без зимних шин, и без денег.
Специалисты рекомендуют приобретать автомобильные товары в проверенных магазинах, а при покупке через интернет внимательно относиться к предложениям с подозрительно низкими ценами.
Чтобы не стать жертвой мошенников, автомобилистам следует придерживаться нескольких правил:
- Не переводить полную стоимость товара незнакомым продавцам на сайтах объявлений.
- Не вводить реквизиты банковской карты в подозрительных чат-ботах.
- Не оплачивать покупки через неизвестные сайты бронирования.
- По возможности выбирать оплату после получения и осмотра товара.
Если деньги уже были переведены мошенникам, необходимо как можно быстрее обратиться в банк и полицию, сохранив переписку с продавцом и подтверждение платежа.
Ранее Life.ru рассказывал о другой схеме мошенничества на сайтах объявлений. Тогда мишенью аферистов стали уже сами продавцы. Один из пострадавших, по данным Mash Money, лишился миллиона рублей.
Больше информации о новых схемах обмана и способах защиты от мошенников — в разделе «Киберпреступность» на Life.ru.