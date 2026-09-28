Ни дня без портвейна: Названа самая пьющая страна Европы

В Португалии 16% жителей от 16 лет употребляют алкоголь каждый день — это самый высокий показатель среди стран Евросоюза. Рейтинг по данным Евростата составило РИА «Новости».

В Италии доля ежедневно употребляющих алкоголь составляет 7,9%. Далее идут Бельгия и Дания — по 7,5%, Нидерланды — 6,3% и Франция — 5,9%. В среднем по ЕС в 2025 году ежедневно употребляли алкоголь 4,8% людей старше 16 лет. Ещё 19,2% делали это еженедельно, а 21,8% — ежемесячно.

При этом 20,7% жителей союза пили реже раза в месяц. Ещё 33,5% никогда не употребляли алкоголь либо не делали этого в течение года перед сбором данных. Частота ежедневного употребления различалась по возрастам: от 0,8% среди людей 16–24 лет до 8,9% среди тех, кому 65 лет и больше.

Ранее сообщалось, что в России планируют усилить контроль за деловой репутацией компаний, работающих в алкогольной отрасли. Проверки будут касаться производителей и продавцов этилового спирта и алкогольной продукции. Оценивать намерены владельцев бизнеса, руководителей организаций и главных бухгалтеров.