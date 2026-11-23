Президент США Дональд Трамп подарил каждому члену своего кабинета монитор для просмотра собственных публикаций в Truth Social. Об этом сообщает The New Yorker.

Экраны устроены так, что на них отображается исключительно лента американского лидера в социальной сети. Об одном из таких устройств журналист узнал во время беседы с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Во время интервью Бессент подошёл к своему рабочему столу и зачитал собеседнику один из последних постов президента. В нём Трамп призывал сенаторов поддержать законопроект, упрощающий выдачу разрешений для различных проектов.

Министр финансов предположил, что эта инициатива может получить поддержку обеих партий. Разговор проходил после промежуточных выборов в Конгресс, на которых республиканцы потерпели поражение.

Как отмечает The Daily Beast, Трамп публикует сообщения в Truth Social в самое разное время суток, в том числе глубокой ночью. Ранее похожий экран с президентской лентой замечали и в кабинете Сьюзи Уайлс, занимавшей пост главы аппарата Белого дома.

Ранее Life.ru сообщал о других необычных подарках Трампа сотрудникам своей администрации. На Рождество три его помощницы получили по 45 тысяч долларов. Среди получательниц оказались советницы Натали Харп и Марго Мартин, а также сотрудница аппарата Овального кабинета Чемберлен Харрис.