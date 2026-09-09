Рождественский бонус от Трампа: Три сотрудницы Белого дома получили по $45 тысяч

Президент США Дональд Трамп на прошлое Рождество подарил трём своим помощницам по $45 тысяч. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на финансовые документы Белого дома.

Деньги получили советница президента Натали Харп, советница по коммуникациям Марго Мартин и заместитель директора по оперативной работе в Овальном кабинете Чемберлен Харрис. В документах выплаты обозначены как праздничные подарки.

Все три сотрудницы входят в число ближайших помощниц Трампа и получают по $150 тысяч в год. Они работают рядом с Овальным кабинетом, сопровождают президента в поездках и участвуют в организации его встреч.

В Белом доме заявили, что Трамп давно дарит рождественские подарки людям из своего окружения, в том числе сотрудникам. Там считают, что выплаты не связаны с государственной службой получательниц и соответствуют правовым и этическим нормам.

С этим не согласился профессор права Университета Миннесоты и бывший юрист по этике Белого дома Ричард Пейнтер. Он заявил, что такие выплаты могут нарушать федеральные ограничения на получение подарков и вознаграждений госслужащими от начальства.

«Если хотите получать чаевые, не работайте в правительстве. Это же не швейцар на Пятой авеню», — сказал Пейнтер.

Ранее стало известно, что помощница Дональда Трампа Натали Харп более года работала в Белом доме без стандартного допуска к секретной информации. Она несколько раз отказывалась проходить необходимую процедуру, а допуск оформила лишь после личного вмешательства президента.