Псковский областной суд оставил в силе приговор заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу*, осуждённому на 11 лет и один месяц лишения свободы. Апелляционные жалобы самого политика и его адвокатов отклонили, поэтому назначенное ранее наказание осталось без изменений. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Псковской области.

Шлосберг* будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Помимо лишения свободы, ему на шесть лет запретили заниматься администрированием сайтов, форумов, чатов и групп в интернете. Апелляционная инстанция сохранила и эту часть приговора.

«По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного и защитников — без удовлетворения», — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Основанием для уголовного преследования стали публикации политика в интернете. Один из эпизодов касался размещения видеозаписи дискуссии об использовании российских Вооружённых сил. Другой был связан с публикацией в Telegram изображения первой полосы британской газеты Daily Mirror в феврале 2022 года.

Сам Шлосберг* вину не признал. Его защита настаивала на отмене обвинительного приговора и пересмотре дела. Рассмотрение апелляции продолжалось несколько заседаний, а осуждённый участвовал в процессе по видеосвязи из следственного изолятора.

По информации псковских СМИ, адвокаты представили более 20 доводов в пользу отмены приговора, включая заявления о нарушении права на защиту. Во время прений Шлосберг* также выступил с продолжительной речью, однако убедить апелляционную инстанцию изменить решение не удалось.

До этого политик уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. В ноябре 2025 года суд назначил ему 420 часов обязательных работ за неисполнение предусмотренных законом обязанностей. В отдельном производстве рассматривались обвинения, связанные с его публикациями о российской армии.

Ранее Life.ru рассказывал, что 17 августа Псковский городской суд назначил Шлосбергу* 11 лет и один месяц колонии по совокупности уголовных дел. Государственное обвинение запрашивало более суровое наказание — 12 лет и один месяц лишения свободы. Суд признал политика виновным в распространении ложных сведений о ВС РФ и повторной дискредитации армии. На момент оглашения приговора он уже находился под стражей, а его адвокаты заявили о намерении обжаловать решение.

Кроме того, Life.ru сообщал о продлении ареста Шлосберга* в начале 2026 года. Тогда Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил политика в СИЗО до 2 апреля. По версии правоохранительных органов, одним из оснований для уголовного дела стала публикация видеозаписи в социальной сети «Одноклассники» 12 января 2025 года. Следствие усмотрело в ней признаки дискредитации российских Вооружённых сил. Сам обвиняемый оспаривал предъявленные обвинения.