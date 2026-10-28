Ни еды, ни оружия: Пьющему из луж гарнизону ВСУ отвели в Орехове всего месяц

Украинские подразделения в Орехове Запорожской области могут продержаться ещё месяц-полтора, считает военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов. Это связано с перебоями в снабжении и ожидаемым похолоданием.

«Какое-то время они ещё могут попытаться продержаться, может быть, месяц-полтора. С наступлением морозов проблемы будут очень сильно усугубляться», — сказал эксперт в беседе с Аиф.

По утверждению Попова, российские силы практически перерезали дороги в районе города и пресекли поставки ВСУ с запада и северо-запада. Он предупредил о нехватке продовольствия у противника, медикаментов и боеприпасов, а также о серьёзных сложностях с ротацией украинских военнослужащих. С его слов, гарнизону ВСУ приходится пить из луж.

Ранее Life.ru рассказывал о ситуации на Ореховском направлении. Военкор Павел Кукушкин сообщал о продвижении российских подразделений к дороге между Ореховом и Запорожьем и утверждал, что часть трассы находится под огневым контролем ВС РФ.