«Ни фига не слушали»: Путин вспомнил, как Ельцин пытался договориться по Югославии

Президент России Владимир Путин вспомнил попытки Бориса Ельцина добиться мирного урегулирования ситуации вокруг Югославии. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Там ещё, я же помню, как Борис Николаевич Ельцин пытался договориться по Югославии, решить те проблемы, эти. Говорил о том, что да, надо, конечно, учитывать чаяния народов, живущих на этой территории, давайте мирно. Извините, ни фига не слушали, делали как хотели. Силовым способом», — сказал Путин.

Российский лидер привёл события вокруг Югославии как пример разногласий Москвы и западных стран по вопросам международной безопасности и способам урегулирования конфликтов. По словам президента, атака НАТО на Югославию стала началом вседозволенности Запада.

В марте 1999 года НАТО начала воздушную операцию против Союзной Республики Югославии после провала переговоров по Косово. Альянс объяснял решение необходимостью остановить гуманитарный кризис, тогда как Россия выступала против применения силы и настаивала на политическом урегулировании.

Борис Ельцин публично осудил бомбардировки и требовал их прекращения. При этом Россия участвовала в дипломатических усилиях по завершению конфликта, а после остановки воздушной операции НАТО отдельно отмечала вклад российского президента в достижение договорённостей.

Также Путин назвал атаку НАТО на Югославию началом вседозволенности Запада. Глава государства напомнил, что действия альянса начались без санкции Совета Безопасности ООН.