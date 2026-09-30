Ни концертов, ни денег: МакSим и «Ленинград» объединились против виновника срыва своих шоу

Сразу несколько артистов столкнулись с отменами концертов и финансовыми претензиями к организатору ООО «Шоу Кэмп». О проблемах публично сообщили МакSим и группа «Ленинград», а Mash утверждает, что похожие истории возникали и с выступлениями других музыкантов.

Последним сорвалось выступление МакSим, назначенное на 28 сентября во Дворце спорта «Янтарный» в Калининграде. Певица сообщила, что организатор не подготовил площадку, не выполнил технический и бытовой райдеры, а также не приобрёл билеты и не забронировал проживание для команды. Со своей стороны артистка была готова дать концерт.

Изначально выступление планировалось на 2 августа, однако по просьбе организатора его перенесли на конец сентября. Об окончательной отмене стало известно только в день концерта. При этом часть зрителей, по данным калининградских СМИ, не смогла вернуть деньги за билеты даже после первого переноса.

Претензии к организатору ранее выдвинула и группа «Ленинград». Музыканты отменили концерты в Якутске и Саранске и сообщили, что Владимир Казыханов, действовавший от имени «Шоу Кэмп», не выполнил обязательства перед артистом, площадкой и подрядчиками. Официальным гендиректором и владельцем самой компании является Михаил Белькович.

По данным Mash, проблемы возникали также при организации концертов Элджея в Уфе, Перми и Екатеринбурге: канал утверждает, что выступления отменили после неполучения артистом аванса. Источник также связывает Казыханова с другими юрлицами и заявляет, что после накопления долгов часть компаний прекращала работу. Эти утверждения в полном объёме независимо не подтверждены.

Mash утверждает, что суды взыскали с компаний, которые канал связывает с Казыхановым, 702 тысячи рублей. Совокупные долги таких юрлиц источник оценивает минимум в 12,9 млн рублей, а размер требований, заявленных в судах, — ещё примерно в 33 млн.

Ранее Life.ru рассказывал, что более 500 покупателей билетов на концерт Канье Уэста в Петербурге добивались возврата денег после возникшей неопределённости с проведением шоу. Зрители жаловались, что организатор и билетный оператор перенаправляли их друг к другу.