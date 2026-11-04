Более 30 российских танцовщиц, задержанных во время полицейских рейдов по ночным клубам Турции, могут депортировать на родину уже через неделю. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на родственников девушек, которые утверждают, что причиной проблем стало непродление рабочих виз.

Среди 34 задержанных россиянок оказались 27-летняя Евгения из Новосибирска и 25-летняя Екатерина из Иркутска. Обе работали в ночном клубе «Фолибержер» в Анкаре. Мать Евгении рассказала журналистам, что накануне смогла поговорить с дочерью по стационарному телефону.

По словам женщины, девушка находится в миграционном центре, где условия содержания оказались лучше, чем в полицейском участке. Евгения рассказала матери, что её нормально кормят, однако пользоваться собственным мобильным телефоном она не может.

В Турцию россиянка приехала на заработки уже в третий раз. Каждый раз с ней заключали контракт на полгода, а до места работы и обратно танцовщиц, по словам матери, сопровождала охрана. Женщина отвергла предположения о противоправной деятельности дочери и заявила, что проблемы возникли из-за работодателя, который не продлил необходимые документы.

«Ни наркотиков, ни проституции там нет и не было никогда. Сейчас всё произошло, потому что их хозяин не продлил рабочую визу», — рассказала мать Евгении.