В депортационном центре «Акюрт» в Анкаре находятся 34 гражданки России, задержанные во время полицейских рейдов по ночным клубам. С ними работает турецкий адвокат, а российское посольство принимает меры для получения консульского доступа, сообщили в пресс-службе диппредставительства, комментируя задержание девушек.

Рейды прошли 23 октября в заведениях «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». По информации посольства, турецкие власти объясняют задержания нарушениями морали и общественной безопасности. Конкретные действия, которые вменяют россиянкам, в сообщении не уточняются.

Мобильные телефоны у женщин изъяли. При этом им разрешили связываться с родственниками по стационарному телефону, рассказали дипломаты. Дальнейшее решение в отношении задержанных должен принять суд. В посольстве сообщили, что заседание планируется «в предстоящий период», однако конкретную дату не назвали.

Российские дипломаты также выясняют причины задержания и условия содержания соотечественниц. В диппредставительстве заверили, что по мере развития ситуации продолжат оказывать им необходимую поддержку.

Напомним, в Турции 34 россиянки оказались в миграционном центре после полицейских рейдов по ночным клубам Анкары. Девушкам обещали работу артистками с зарплатой до 2500 долларов, но после приезда заставляли развлекать посетителей и склонять их к дополнительным тратам.