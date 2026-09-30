В Турции задержали владельца Anex Tour по делу о наркотиках и проституции

Владелец туристической компании Anex Tour Нешет Кочкар оказался среди задержанных в Турции по делу о наркотиках и организации проституции. Об этом сообщает турецкое издание Turizm 365 со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

Масштабную операцию провели 29 сентября в Анталье по распоряжению прокуратуры района Серик. Сотрудники полиции одновременно организовали обыски по 35 адресам и на двух яхтах. Из 20 подозреваемых удалось задержать 18 человек, остальных продолжают разыскивать.

Помимо Кочкара, в число фигурантов вошли другие представители туристического бизнеса, в том числе владелец гостиничной сети Miarosa Hotels Вахит Петек. В рамках расследования проверяются сведения о предполагаемом употреблении наркотиков и организации проституции в отелях и на частных судах.

Нешет Кочкар владеет туристической группой Anex Tourism Group, в которую также входят гостиничная сеть Selectum и авиакомпания Mavi Gok Airlines, базирующаяся в Анталье. Основанный в 1996 году туроператор Anex Tour работает в том числе на российском, белорусском, казахстанском и немецком рынках, предлагая путешествия более чем в 50 стран.

Ранее сообщалось, что более 2500 россиян купили у ANEX Tour путёвки с рейсами Air Anka, которые оказались под угрозой отмены. Часть туристов не может вернуться домой, другие не улетели на отдых. Разрешение на перелёты действовало лишь до 25 мая, но туроператор продавал путёвки до октября, из-за чего люди столкнулись с переносами и отменами.