«Ни один мой мужчина сына не принял»: Елена Ксенофонтова рассказала о семейной боли

Елена Ксенофонтова рассказала о непростых отношениях между её избранниками и 23-летним сыном Тимофеем. По словам актрисы, ни один мужчина рядом с ней не смог принять особенности молодого человека.

В подкасте «Про красоту» актриса откровенно рассказала о семейной ситуации, которая долгие годы оставалась для неё болезненной. Тимофею 23 года, у него диагностировано расстройство аутистического спектра, а в детстве также возникали трудности с речью и освоением школьной программы.

«Ни один мой мужчина сына так и не принял. Даже Алексей, который буквально разбудил меня как женщину, ярко растормошил в мои 49 лет. Хотя поначалу все называли Тиму гением, но это только сначала. А потом были проблемы», — сказала она.

При этом знаменитость призналась, что и сама далеко не всегда справлялась с материнством спокойно. Она вспоминает периоды, когда эмоциональное напряжение приводило к срывам и конфликтам с ребёнком.

Вместе с тем Ксенофонтова подчеркнула интеллектуальные способности Тимофея. Уже в трёхлетнем возрасте он мог собирать пазлы из 500 деталей, а сейчас отличается системным мышлением и способен тщательно структурировать информацию. Главной сложностью для молодого человека остаётся общение с окружающими. Актриса считает, что её попытки в прошлом оградить сына от общества в итоге привели к тому, что он ещё сильнее замкнулся в себе.

Пока Елена Ксенофонтова рассказывала о непростых отношениях сына с её избранниками, стало известно о планах её 15-летней дочери Софьи. Девушка завершила девятый класс и собирается отправиться в Южную Корею ради модельной карьеры. По словам актрисы, наследница уже заключила соглашение с модельным агентством.