Республиканцы в Палате представителей США добиваются исключения из оборонного законопроекта положений о дополнительной помощи Украине и новых санкциях против России. Инициативу продвигают спикер Майк Джонсон и председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст, сообщает NBC News со ссылкой на осведомлённые источники.

Под угрозой оказались пункты о расширении военной поддержки Киева, обмене разведывательной информацией и введении адресных ограничений против Москвы. Речь идёт о положениях ежегодного закона о национальной обороне США (NDAA).

По информации телеканала, республиканцы используют украинские инициативы как инструмент давления на демократов. Они рассчитывают добиться отказа оппонентов от поправок, усиливающих контроль Конгресса за министром обороны Питом Хегсетом и президентом Дональдом Трампом.

Переговоры по документу продолжаются. Окончательную редакцию оборонного законопроекта планируют согласовать в первую неделю декабря.

Ситуацию осложняют разногласия вокруг американской военной операции против Ирана и недовольство деятельностью Хегсета. Как ранее писала The Washington Post, из-за политического противостояния возникла угроза срыва принятия оборонного закона, который Конгресс утверждал на протяжении 65 лет подряд.