Ни поддержки, ни побед: Шаманка раскрыла, чем завершится для Мерца его противостояние с Москвой
Шаманка Батыр: После 10 ноября канцлер ФРГ Мерц столкнётся с чередой неудач
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Ближайшие месяцы не принесут резкого обострения в отношениях России и Германии, а вот для самого канцлера ФРГ Фридриха Мерца ноябрь может стать непростым периодом. Таким прогнозом с Life.ru поделилась калмыцкая шаманка Елена Батыр, которая считает, что после 10 ноября политик столкнётся с ослаблением поддержки и чередой неудач.
В этот период ничего плохого не будет — то есть в осенний период. Эта оставшаяся половина сентября, октябрь и ноябрь пройдут без острых движений. Все знаки указывают на разговоры и раздумья, никаких резких действий нет. Примерно до 10 ноября ничего плохого с ним не будет. А дальше у него показан спад. Его не будут особо поддерживать или помогать, и он сам будет в расстройстве. Но это не будет острое расстройство, а такое постепенное: что-то здесь не ладится, там его не поддержали, а тут что-то не получилось так, как он хотел. Всё это будет происходить достаточно мягко.
Изменения шаманка связывает и с политикой Берлина в отношении Киева. По её словам, до середины осени нынешний курс сохранится, однако ближе к зиме энтузиазм немецкого канцлера может заметно снизиться.
«Примерно с 10 октября и до 10 ноября он даже будет как-то радоваться, помогая Украине. Будет такой момент: «Да, товарищи, ребята, давайте поддерживать, давайте делать то-сё». А дальше уже наступит упадок. Как раз это будет связано с тем, что не будут проходить какие-то его предложения. После 10 ноября и в плане его дел, и в плане Украины всё станет слабее, чем оно есть сейчас», — резюмировала Батыр.
Напомним, Мерц заявил, что ближайшие недели и месяцы может сложиться критический момент для сохранения «свободы и мира» в Европе. Кроме того, канцлер заявил о намерении продолжить поддержку Украины. Он считает, что европейские политики должны разъяснять гражданам, что этот курс отвечает их интересам.
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