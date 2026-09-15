Ни поддержки, ни побед: Шаманка раскрыла, чем завершится для Мерца его противостояние с Москвой

В этот период ничего плохого не будет — то есть в осенний период. Эта оставшаяся половина сентября, октябрь и ноябрь пройдут без острых движений. Все знаки указывают на разговоры и раздумья, никаких резких действий нет. Примерно до 10 ноября ничего плохого с ним не будет. А дальше у него показан спад. Его не будут особо поддерживать или помогать, и он сам будет в расстройстве. Но это не будет острое расстройство, а такое постепенное: что-то здесь не ладится, там его не поддержали, а тут что-то не получилось так, как он хотел. Всё это будет происходить достаточно мягко.