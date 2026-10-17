Ни поездок, ни концерта Лазарева: Под Петербургом турагентство оставило клиентов без отдыха и денег
Клиенты турагентства под Петербургом заявили о потере почти 2 млн рублей
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Клиенты турагентства «КрисМир» в Сосновом Бору Ленинградской области заявили о потере почти двух миллионов рублей за несостоявшиеся поездки и культурные мероприятия. Как сообщает Mash на Мойке со ссылкой на пострадавших, среди оставшихся без оплаченных путешествий оказались пенсионеры, семьи с детьми и сразу три школьных класса.
Самые большие потери понесли родители школьников. Два класса собирались на экскурсию в Беларусь, ещё один — в Казань. За несостоявшиеся поездки семьи, по их словам, заплатили около 1,3 миллиона рублей.
Пожилая пара лишилась 120 тысяч рублей, которые отдала за путешествие в Дагестан. По словам пенсионеров, организатор сначала перенесла поездку, а затем так и не вернула деньги. Ещё одна семья потеряла 22 тысячи рублей на сорвавшейся поездке в Москву.
Без обещанных мероприятий остались и любители культурного отдыха. Одна из клиенток заплатила 30 тысяч рублей за шесть билетов на балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре. По её словам, хозяйка агентства Кристина Акимова отменила посещение, сославшись на неподходящего солиста и внешний вид артистов балета. При этом спектакль состоялся, а деньги покупателям не вернули.
Не повезло и туристам, которые заплатили более 200 тысяч рублей за поездку в Китай. Им удалось получить обратно лишь половину суммы. Другие клиенты сообщили, что приобрели через агентство билеты на концерт Сергея Лазарева в Санкт-Петербурге, однако попасть на выступление не смогли.
Раньше многие жители Соснового Бора неоднократно пользовались услугами «КрисМира» и успешно путешествовали. Проблемы, по словам клиентов, начались около полугода назад. Сейчас число людей, предъявляющих претензии агентству, продолжает расти.
Пострадавшие утверждают, что предпринимательница обещала продать ипотечную квартиру, чтобы рассчитаться с долгами, но позднее начала грубо отвечать недовольным клиентам и блокировать их. Сообщество агентства в соцсетях закрыто. Пенсионеры и представители школьных групп уже обратились в полицию. Сама Акимова на звонки журналистов не ответила, её позиция неизвестна.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем скандале с турагентом в Подмосковье. Около 30 россиян заявили о потере более 15 миллионов рублей после покупки путёвок, которые так и не были оформлены. Некоторые семьи выяснили, что у них нет подтверждённых билетов и бронирований, незадолго до запланированного вылета.