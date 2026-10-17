Ни поездок, ни концерта Лазарева: Под Петербургом турагентство оставило клиентов без отдыха и денег

Клиенты турагентства «КрисМир» в Сосновом Бору Ленинградской области заявили о потере почти двух миллионов рублей за несостоявшиеся поездки и культурные мероприятия. Как сообщает Mash на Мойке со ссылкой на пострадавших, среди оставшихся без оплаченных путешествий оказались пенсионеры, семьи с детьми и сразу три школьных класса.

Самые большие потери понесли родители школьников. Два класса собирались на экскурсию в Беларусь, ещё один — в Казань. За несостоявшиеся поездки семьи, по их словам, заплатили около 1,3 миллиона рублей.

Пожилая пара лишилась 120 тысяч рублей, которые отдала за путешествие в Дагестан. По словам пенсионеров, организатор сначала перенесла поездку, а затем так и не вернула деньги. Ещё одна семья потеряла 22 тысячи рублей на сорвавшейся поездке в Москву.

Без обещанных мероприятий остались и любители культурного отдыха. Одна из клиенток заплатила 30 тысяч рублей за шесть билетов на балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре. По её словам, хозяйка агентства Кристина Акимова отменила посещение, сославшись на неподходящего солиста и внешний вид артистов балета. При этом спектакль состоялся, а деньги покупателям не вернули.

Не повезло и туристам, которые заплатили более 200 тысяч рублей за поездку в Китай. Им удалось получить обратно лишь половину суммы. Другие клиенты сообщили, что приобрели через агентство билеты на концерт Сергея Лазарева в Санкт-Петербурге, однако попасть на выступление не смогли.

Раньше многие жители Соснового Бора неоднократно пользовались услугами «КрисМира» и успешно путешествовали. Проблемы, по словам клиентов, начались около полугода назад. Сейчас число людей, предъявляющих претензии агентству, продолжает расти.

Пострадавшие утверждают, что предпринимательница обещала продать ипотечную квартиру, чтобы рассчитаться с долгами, но позднее начала грубо отвечать недовольным клиентам и блокировать их. Сообщество агентства в соцсетях закрыто. Пенсионеры и представители школьных групп уже обратились в полицию. Сама Акимова на звонки журналистов не ответила, её позиция неизвестна.