Подмосковный турагент обманула десятки россиян на 15 млн рублей

Около 30 россиян потеряли в общей сложности более 15 млн рублей после покупки поездок у турагента Анны Суровой. Клиенты платили за отдых, но остались без подтверждённых билетов и броней, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Один из пострадавших рассказал, что в конце августа приобрёл поездку в Турцию для себя, супруги и двухлетнего ребёнка. За отдых в пятизвёздочном Papillon Belvil семья отдала 305 тысяч рублей. В сумму должны были входить перелёт комфорт-классом, проживание, трансфер и страховка.

После оплаты оформление документов начало затягиваться. Туристы самостоятельно обратились в гостиницу и выяснили, что бронирования на их имя там нет. При этом, по словам клиента, Сурова продолжала заверять семью, что поездка состоится.

За день до отправления у путешественников всё ещё не было билетов, ваучера и страховки. После предложения перенести отдых семья потребовала вернуть деньги.

Впоследствии клиенты нашли друг друга и создали общий чат, где сейчас около 30 человек. Предварительно они оценивают совокупный ущерб более чем в 15 млн рублей. Одна семья заявляет о потере примерно миллиона, ещё одна клиентка — около 600 тысяч рублей.

По информации SHOT ПРОВЕРКИ, Сурова зарегистрирована как ИП в Рязанской области. При этом PAC GROUP ещё весной прекратил с ней агентские отношения из-за нарушений условий сотрудничества и финансовой дисциплины, а летом отдельно предупреждал клиентов, что она больше не является действующим агентом компании.