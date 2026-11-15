Привычка молодых россиян обращаться к родителям или мастерам при любой бытовой поломке может быть следствием чрезмерной опеки в детстве. Такое воспитание мешает развитию самостоятельности, подрывает самооценку и способно создавать проблемы в браке. Об этом «Абзацу» рассказал клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

«Если ребёнка растили по принципу «не трогай, я сама», «отойди, папа сделает», то совершенно неудивительно, что в двадцать пять лет он смотрит на отвертку большими глазами. Бытовая беспомощность действительно часто растет из гиперопеки, ведь ребенку просто не дали набить свои шишки и почувствовать, что он может сам», — отметил специалист.

По словам психолога, выросшие в подобных условиях люди нередко продолжают считать, что родители обязаны решать их проблемы. Неуверенность перед простыми домашними задачами постепенно распространяется и на другие сферы жизни.

Особенно заметными последствия могут стать в семейных отношениях. Если один из супругов постоянно уклоняется от бытовых обязанностей, второму приходится брать на себя не только домашние дела, но и роль своеобразного родителя.

«Так что бояться надо не того, что молодой человек не умеет пользоваться дрелью. Гораздо хуже, если его первая реакция на любую проблему: «Кто-нибудь, решите это за меня», — добавил Денисов-Мельников.