Ни помыть машину, ни полить газон: Британия готовится к новым запретам из-за засухи

В Великобритании предложили закрыть коммерческие автомойки и запретить частным школам и гольф-клубам поливать площадки водопроводной водой из-за затяжной засухи. Как пишет The Guardian, с такой инициативой выступили три крупных оператора водоснабжения.

Компании South East Water, Southern Water и South West Water добиваются введения дополнительных ограничений для бизнеса. Речь идёт об использовании воды для нужд, не связанных с жизненно необходимыми потребностями. В частности, гольф-клубам и частным учебным заведениям могут запретить орошать игровые поля, а автомойкам придётся приостановить работу. При этом один шланг способен расходовать до 25 литров за минуту.

Засуха сохраняется в 11 районах Англии, где продолжают мелеть реки и сокращаться запасы подземных источников. Уровень воды в водохранилищах оказался на 21–54% ниже ожидаемого для осени. В Англии и Уэльсе 19 таких объектов или их групп заполнены менее чем наполовину, причём на восьми зафиксированы исключительно низкие показатели. Ещё в августе их было пять.

Последним регионом, где официально объявили засуху, стал Йоркшир. Соответствующее решение приняли 9 октября. Между тем в некоторых частях Уэльса появились первые признаки восстановления после нехватки осадков, охватившей страну ещё в июле.

Впрочем, для полноценного выхода из кризиса дождей пока недостаточно. В сентябре на территории Англии выпало лишь около 65% обычного для этого месяца количества осадков, особенно сухая погода установилась на востоке и юге. По оценке британской метеослужбы, всем пострадавшим районам потребуется семь месяцев подряд с количеством осадков выше среднего.

До сих пор ограничения на использование садовых шлангов, действующие последние три месяца, не распространялись на предприятия. Теперь водоснабжающие организации хотят изменить эти правила в отдельных частях обслуживаемых территорий. Для этого им необходимо согласие Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, однако правительство пока не ответило на обращения.

Ранее сообщалось, что за месяц Слапское водохранилище в Чехии потеряло около шести метров уровня. Впервые для поддержания нужного расхода Влтавы в Праге задействовали накопленную в Слапе воду. Причиной стала продолжительная засуха. Власти Среднечешского края объявили состояние нехватки воды на Влтаве и Эльбе. Им разрешили при необходимости уменьшать минимальный сброс из Влтавского каскада.