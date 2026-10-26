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Опубликовано 26 октября, 11:59

Ни проехать, ни уехать: Киев захлестнули пробки и огромные очереди на транспорт

В Киеве возникли огромные пробки и очереди на остановках транспорта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Киеве возникли серьёзные проблемы с движением транспорта. Улицы украинской столицы сковали крупные пробки, а на остановках собрались толпы пассажиров. Об этом сообщает украинское издание «Новости.Live».

Особенно сложная ситуация, по данным журналистов, наблюдается в районах на левом берегу Днепра. Издание опубликовало в своём Telegram-канале видео, на котором видны длинные автомобильные заторы.

Проблемы затронули и общественный транспорт. Из-за затруднённого движения на остановках образовались большие очереди из людей, ожидающих автобусы и другой наземный транспорт.

Подобные ситуации в Киеве возникали и раньше. Так, 22 октября движение в городе серьёзно осложнилось из-за повреждения инфраструктуры Южного моста. Тогда ограничения затронули не только автомобили, но и зелёную линию метрополитена, а пассажирам пришлось пересаживаться на наземный транспорт.

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Ранее Life.ru сообщал о транспортном коллапсе в Киеве после перекрытия мостов через Днепр. Ограничения на нескольких переправах привели к масштабным заторам, переполнению общественного транспорта и резкому росту стоимости поездок на такси.

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Наталья Демьянова
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