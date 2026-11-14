Ни шанса прорваться: Дежурные расчёты ПВО устроили разгром украинским дронам в ночном небе
Минобороны 14 ноября сообщило об уничтожении 29 украинских БПЛА за ночь
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Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 14 ноября перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушные цели сбивали над несколькими регионами страны и двумя морями, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Тульской и Ростовской областями, а также Московским регионом. Кроме того, расчёты ПВО работали над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Все уничтоженные аппараты относились к беспилотникам самолётного типа.
Накануне российские военные также отражали атаки украинских дронов. В частности, 13 ноября с 08:00 до 20:00 по московскому времени над Белгородской, Курской, Самарской областями и Московским регионом были уничтожены семь беспилотников.
При этом с вечера 12 ноября до утра 13 ноября силы ПВО уничтожили 1198 украинских беспилотников. Воздушная атака затронула десятки регионов России, включая Московский регион, Крым и акваторию Чёрного моря.