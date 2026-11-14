Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 14 ноября перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушные цели сбивали над несколькими регионами страны и двумя морями, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Тульской и Ростовской областями, а также Московским регионом. Кроме того, расчёты ПВО работали над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Все уничтоженные аппараты относились к беспилотникам самолётного типа.

Накануне российские военные также отражали атаки украинских дронов. В частности, 13 ноября с 08:00 до 20:00 по московскому времени над Белгородской, Курской, Самарской областями и Московским регионом были уничтожены семь беспилотников.