Сразу в 15 регионах России объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов и атак беспилотников в ночь на 14 ноября. Такие предупреждения вводились с полуночи до 07:00 мск.

Ракетную опасность объявляли в семи субъектах: Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Ростовской и Волгоградской областях.

Угроза атаки БПЛА действовала в Адыгее, Астраханской, Воронежской, Тульской, Пензенской, Ростовской и Брянской областях, Краснодарском крае и Крыму. Ростовская область оказалась в обоих списках.

В Тульской области силы ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотника.