Тревогу из-за БПЛА и ракет объявляли в 15 регионах России за ночь 14 ноября
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Сразу в 15 регионах России объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов и атак беспилотников в ночь на 14 ноября. Такие предупреждения вводились с полуночи до 07:00 мск.
Ракетную опасность объявляли в семи субъектах: Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Ростовской и Волгоградской областях.
Угроза атаки БПЛА действовала в Адыгее, Астраханской, Воронежской, Тульской, Пензенской, Ростовской и Брянской областях, Краснодарском крае и Крыму. Ростовская область оказалась в обоих списках.
В Тульской области силы ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотника.
В Белгородской области в результате удара беспилотника по жилому дому погибли три человека, ещё один получил ранение. В Ростовской области после падения дрона повреждения получило здание гостиницы.