В Миллеровском районе Ростовской области после падения обломков БПЛА загорелось здание гостиницы. Возгорание уже ликвидировали, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в Миллеровском районе во время отражения воздушной атаки на регион.

На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.

Ранее один мирный житель погиб, ещё один получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в посёлке Пролетарский Ракитянского округа. Мужчина умер на месте — травмы оказались несовместимы с жизнью. Второй пострадавший получил ранение мягких тканей головы. Помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался.