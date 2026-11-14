В Волгоградской области объявляли ракетную опасность 14 ноября
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В Волгоградской области объявляли ракетную опасность. Сообщение об угрозе поступило от региональной системы РСЧС в 00:29 14 ноября 2026 года. Отбой ракетной опасности объявили в 1:34.
Жителям рекомендовали проследовать в ближайшее укрытие и взять с собой документы, питьевую воду и необходимые лекарства.
По данным РСЧС, при отсутствии оборудованного укрытия следует спуститься в подвал, погреб или подземный паркинг. Рекомендуется отключить газ, воду и электричество, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом. Покидать укрытие следует только после официального отбоя.
Ранее один мирный житель погиб, ещё один получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в посёлке Пролетарский Ракитянского округа. Мужчина умер на месте — травмы оказались несовместимы с жизнью. Второй пострадавший получил ранение мягких тканей головы. Помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался.