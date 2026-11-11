Российская сторона хочет добиться большего прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта, прежде чем Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся лично. Об этом заявил представитель американской переговорной команды Джаред Кушнер, отметив отсутствие доверия между двумя лидерами.

«Между лидерами нет ни симпатии, ни доверия», — подчеркнул представитель США.

По словам Кушнера, Москва пока считает необходимым продолжить переговоры на уровне делегаций. Таким образом, возможная встреча президентов будет зависеть от того, удастся ли сторонам предварительно сблизить позиции по ключевым вопросам.

Ранее Джаред Кушнер заявил о готовности Владимира Путина к мирному урегулированию украинского конфликта при достижении приемлемых договорённостей. Такой вывод он и Стив Уиткофф сделали после непосредственных контактов с российским президентом. При этом Москва также интересуется готовностью Киева и европейских стран к достижению мира.