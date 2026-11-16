После назначения Пита Хегсета главой Пентагона обсуждение украинского конфликта стало вызывать раздражение у части американского военного руководства. По словам источников, упоминания Киева в оборонном ведомстве порой встречали откровенными насмешками. Об этом сообщает журнал The Atlantic.

С приходом нового министра изменился и порядок информирования руководства о происходящем на Украине. При администрации Джо Байдена прежний глава Пентагона Ллойд Остин еженедельно получал доклады от Группы содействия безопасности Украины (SAG-U). После кадровых перестановок такие встречи прекратились.

Высокопоставленный украинский чиновник рассказал изданию, что Хегсет «не хотел слышать слово «Украина». Американские офицеры, служившие в Европе, также отмечали негативную реакцию руководства на попытки поднять украинскую тему.

По словам собеседников журнала, вместо прежнего внимания к военным вопросам Киева сотрудники сталкивались с пренебрежительным отношением. На этом фоне практически прекратилась и американская военная помощь Украине.