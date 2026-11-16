«Ни слова об Украине»: В Пентагоне при Хегсете произошли показательные изменения
The Atlantic: При Хегсете в Пентагоне перестали обсуждать Украину
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После назначения Пита Хегсета главой Пентагона обсуждение украинского конфликта стало вызывать раздражение у части американского военного руководства. По словам источников, упоминания Киева в оборонном ведомстве порой встречали откровенными насмешками. Об этом сообщает журнал The Atlantic.
С приходом нового министра изменился и порядок информирования руководства о происходящем на Украине. При администрации Джо Байдена прежний глава Пентагона Ллойд Остин еженедельно получал доклады от Группы содействия безопасности Украины (SAG-U). После кадровых перестановок такие встречи прекратились.
Высокопоставленный украинский чиновник рассказал изданию, что Хегсет «не хотел слышать слово «Украина». Американские офицеры, служившие в Европе, также отмечали негативную реакцию руководства на попытки поднять украинскую тему.
По словам собеседников журнала, вместо прежнего внимания к военным вопросам Киева сотрудники сталкивались с пренебрежительным отношением. На этом фоне практически прекратилась и американская военная помощь Украине.
Ранее Life.ru рассказывал о задержке выдачи Киеву разрешения на производство ракет для комплексов Patriot. По информации журналистов, согласование инициативы застопорилось в американском оборонном ведомстве, хотя руководство Госдепартамента и Пентагона ранее поддержало этот вопрос. Одновременно союзники Украины столкнулись с финансовыми и ресурсными ограничениями при продолжении военной поддержки.