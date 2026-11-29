Россиянку отстранили от занятий в школе сербского языка в Белграде после предложения добавить русский перевод к обучающим карточкам. Девушка лишилась доступа к учебным материалам, а после конфликта обнаружила, что ей вернули не всю сумму за оплаченные уроки, сообщает SHOT.

Галина посещала курсы больше восьми месяцев. Недавно она предложила преподавателю Милану Радовановичу дополнить карточки русскоязычными переводами, чтобы ученикам было легче запоминать новые слова. Однако вместо обсуждения идеи ей сообщили, что программа якобы не соответствует её уровню подготовки, и закрыли доступ к занятиям.

Позже представители школы объяснили своё решение поведением ученицы. По их версии, Галина мешала другим слушателям, демонстрировала недовольство во время уроков и распространяла порочащие сведения о курсах. Сама россиянка отвергла эти претензии и заявила, что всего лишь хотела предложить улучшение учебной программы.

После разбирательства школа перечислила ей обратно 14 тысяч сербских динаров (около 10 тысяч рублей) за два месяца обучения. Компенсацию за третий месяц, по словам Галины, она так и не получила. Когда девушка рассказала о конфликте в соцсетях, на ситуацию откликнулись другие бывшие ученики: около десяти человек сообщили о похожих случаях блокировки доступа к курсам.