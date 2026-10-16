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Регион
Опубликовано 16 октября, 10:54

Ни согреться, ни зарядиться: где на Украине сейчас блэкаут

Пять областей на Украине остаются без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

Перебои с электроснабжением зафиксированы сразу в пяти областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. В некоторых регионах дополнительно действуют графики отключения электричества. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики страны Артём Некрасов.

По информации украинского энергетического ведомства, утром 16 октября без света осталась часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях. Аналогичные проблемы наблюдаются в отдельных районах Запорожья, находящихся под контролем Киева.

Помимо аварийных обесточиваний, в ряде регионов продолжают применять почасовые ограничения подачи электроэнергии. Для промышленных предприятий и коммерческих организаций предусмотрены отдельные графики, регулирующие максимально допустимую мощность потребления.

Таким образом, проблемы затрагивают не только жилые дома, но и работу бизнеса. При этом точное количество потребителей, оставшихся без электричества, украинское Минэнерго не уточнило. Сроки полного восстановления энергоснабжения также не называются.

Появилось видео тотального блэкаута в Киеве
Появилось видео тотального блэкаута в Киеве

Ранее Life.ru сообщал о перебоях с водоснабжением в четырёх районах Киева после отключения электричества. По информации городских властей, повреждение энергетических объектов в Киевской области привело к снижению давления в водопроводной сети Голосеевского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов столицы.

Больше новостей о политических событиях на Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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