Английским школьникам больше не позволят просто убирать мобильные телефоны в карманы или рюкзаки на время занятий. С сентября 2027 года учебные заведения должны будут обеспечить полную недоступность гаджетов в течение школьного дня. Об ужесточении правил сообщает BBC.

Ранее в Англии уже ввели обязательные ограничения на использование смартфонов. Однако некоторые школы разрешали детям держать устройства при себе при условии, что те не будут доставать их во время уроков и перемен. Теперь власти хотят исключить и такую возможность.

Как именно обеспечить запрет, решат сами директора. Школы смогут собирать телефоны перед началом занятий, выдавать специальные запираемые чехлы или вовсе запрещать приносить устройства. При этом дополнительного финансирования на новые меры правительство пока не обещало.

Именно расходы вызывают опасения у руководителей учебных заведений. Генеральный секретарь Ассоциации руководителей школ и колледжей Пепе Ди’Иасио предупредил, что обеспечить всех учеников защищёнными чехлами или местами для хранения телефонов будет дорого. По его мнению, без государственной поддержки реализовать ужесточённые требования окажется сложно.

В некоторых школах подобные ограничения уже действуют. Например, директор манчестерской школы для мальчиков Burnage Карл Харрисон рассказал, что учреждение потратило 20 тысяч фунтов стерлингов на металлоискатели и систему специальных чехлов. Ученики могут носить телефоны с собой, но не имеют возможности ими пользоваться.

По наблюдениям Харрисона, отказ от смартфонов положительно сказался на общении подростков. Дети стали чаще разговаривать друг с другом вместо просмотра социальных сетей. При этом директор признаёт, что новые правила ограничивают свободу школьников.

В других частях Великобритании вопрос пока решается отдельно. Шотландия рассматривает законодательные ограничения, в Уэльсе обсуждают рекомендации для школ, а в Северной Ирландии проводят консультации о возможном запрете.

Ранее Life.ru рассказывал, что во Франции запретили использование мобильных телефонов в лицеях. Соответствующий закон подписал президент Эмманюэль Макрон. Ограничения распространили на старшеклассников, тогда как для младших возрастных групп подобные правила уже действовали.