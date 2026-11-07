Западные страны не могут определиться с дальнейшими поставками Украине ракет для зенитных комплексов Patriot Украине. Такое мнение высказал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. В соцсети X он обратил внимание на позицию Германии и неопределённость вокруг американской лицензии на производство ракет.

По словам Мемы, Берлин сомневается в целесообразности передачи Киеву дополнительных боеприпасов. Политик также упомянул слухи о возможном пересмотре Вашингтоном планов по разрешению Украине самостоятельно производить ракеты Patriot.

«Вот что я имею в виду, когда говорю, что Украине не дают ни воевать, ни заключать мир», — написал Мема.

Высказывание финского политика прозвучало на фоне заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса. Глава ведомства сообщил, что Берлин практически исчерпал возможности передачи Украине новых комплексов Patriot из собственных запасов. По его словам, дальнейшие поставки могут ослабить противовоздушную оборону самой ФРГ.

Писториус подчеркнул, что Германия уже передала Киеву несколько систем и значительное количество управляемых ракет. Теперь министр рассчитывает на более активное участие других союзников. Обсудить распределение военной помощи планируется на следующем заседании контактной группы по Украине в середине ноября.

Ранее Life.ru сообщал, что Германия отказалась от новых поставок Patriot Украине из-за риска возникновения брешей в собственной обороне. Писториус признал, что быстро восполнить переданное Киеву вооружение Берлин не сможет.