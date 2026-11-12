Ни занятий, ни студентов, зато миллионы из бюджета: В Сибири разоблачили аферу в колледже
В Красноярском крае колледж получил 4 млн рублей за несуществующих студентов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жительница Красноярского края узнала, что якобы прошла обучение гостиничному делу, только после разговора с правоохранителями. Оказалось, её данные использовали сотрудники Канского технологического колледжа, чтобы получить бюджетные деньги за занятия, которых на самом деле не было. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры по региону.
По данным региональной прокуратуры, учебное заведение оформило 175 фиктивных студентов и получило за них более четырёх миллионов рублей. Схема действовала с октября по декабрь 2020 года, когда в России проходила государственная программа переобучения граждан, пострадавших от пандемии.
Организатором махинаций, как установил суд, стала заместитель директора по учебно-производственной работе. Она привлекла к делу заведующую отделением, преподавателей и лаборанта. Вместе они создавали видимость полноценного образовательного процесса.
Для этого сотрудники использовали чужие персональные данные, подавали заявки на обучение и оформляли необходимые документы. При этом некоторые люди вообще не знали о своём зачислении, а другие отказывались от занятий, но всё равно оставались в списках.
На бумаге всё выглядело так, будто колледж действительно готовил специалистов и выполнял условия государственной программы. Именно эти сведения позволили учреждению получить финансирование.
В результате девять сотрудников признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями по статье 285 УК РФ. Заместителю директора и одному из преподавателей назначили принудительные работы на сроки от года восьми месяцев до двух лет с удержанием 10% заработка.
Остальные участники схемы отделались штрафами от 30 до 60 тысяч рублей. Таким образом, история с несуществующими студентами закончилась обвинительными приговорами для девяти работников учебного заведения.
Подобные истории с фиктивными документами и бюджетными выплатами происходят и в других государственных учреждениях. Как сообщал Life.ru 20 октября, в Башкирии бывшую начальницу планово-экономического отдела районной больницы обвинили в хищении более четырёх миллионов рублей. По версии следствия, женщина оформляла документы на своего родственника, который числился сотрудником медучреждения, но фактически там не работал. Предполагаемую схему выявили во время прокурорской проверки.