Жительница Красноярского края узнала, что якобы прошла обучение гостиничному делу, только после разговора с правоохранителями. Оказалось, её данные использовали сотрудники Канского технологического колледжа, чтобы получить бюджетные деньги за занятия, которых на самом деле не было. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры по региону.

По данным региональной прокуратуры, учебное заведение оформило 175 фиктивных студентов и получило за них более четырёх миллионов рублей. Схема действовала с октября по декабрь 2020 года, когда в России проходила государственная программа переобучения граждан, пострадавших от пандемии.

Организатором махинаций, как установил суд, стала заместитель директора по учебно-производственной работе. Она привлекла к делу заведующую отделением, преподавателей и лаборанта. Вместе они создавали видимость полноценного образовательного процесса.

Для этого сотрудники использовали чужие персональные данные, подавали заявки на обучение и оформляли необходимые документы. При этом некоторые люди вообще не знали о своём зачислении, а другие отказывались от занятий, но всё равно оставались в списках.

На бумаге всё выглядело так, будто колледж действительно готовил специалистов и выполнял условия государственной программы. Именно эти сведения позволили учреждению получить финансирование.

В результате девять сотрудников признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями по статье 285 УК РФ. Заместителю директора и одному из преподавателей назначили принудительные работы на сроки от года восьми месяцев до двух лет с удержанием 10% заработка.

Остальные участники схемы отделались штрафами от 30 до 60 тысяч рублей. Таким образом, история с несуществующими студентами закончилась обвинительными приговорами для девяти работников учебного заведения.