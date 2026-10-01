«Ничего хорошего»: Путин объяснил отношение к поставкам оружия в зоны конфликтов
Путин: Поставлять оружие в зоны конфликтов считается неприличным
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Поставки вооружений в зоны конфликтов традиционно считаются нежелательной практикой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».
По словам российского лидера, государства обычно стараются избегать подобных действий из-за возможных последствий для продолжающихся боевых действий.
«Ничего хорошего нет с точки зрения поставок вооружений в зоны конфликтов. Все страны мира всегда стараются от этого отойти», — сказал Путин.
Он добавил, что, по его оценке, поставлять оружие непосредственно участникам конфликтов «считается неприличным». При этом президент заявил, что Россия не получает вооружения из-за рубежа и в этой сфере опирается на собственные возможности.
«А мы, например, оружие ниоткуда не получаем, опираемся только на свой оборонно-промышленный комплекс, на свои возможности в экономике», — подчеркнул лидер РФ.
Ранее власти Болгарии отказались поставлять Украине оружие. Премьер-министр страны Румен Радев заявил, что достигнут предел военной помощи Киеву.
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