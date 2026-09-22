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Опубликовано 22 сентября, 08:28

«Ничего лучшего пиарщики не придумали»: Экс-депутат Рады объяснил, зачем Фёдоров заявил о болезни

Экс-нардеп Килинкаров: Фёдоров заявил о болезни, чтобы не идти на фронт

Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky

Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky

Молодой, бывший министр обороны Украины, автор правил мобилизации — и сам не пошёл воевать. Именно это, по мнению экс-нардепа Спиридона Килинкарова, вызвало резонанс вокруг заявления Михаила Фёдорова о смертельной болезни.

Килинкаров считает, что Фёдоров косвенно дал сигнал о состоянии здоровья, которое не позволяет ему воевать.

«Я думаю, только с этим это связано», — приводит его слова «Газета.Ru».

По словам бывшего парламентария, ничего лучшего пиарщики Фёдорова не придумали. Он отметил, что реакция оказалась очень бурной.

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Напомним, ранее Михаил Фёдоров рассказал о смертельной болезни. По его словам, в 2020 году врачи обнаружили у него тяжёлое заболевание и оценивали шансы на выживание всего в 17%. В одной из клиник ему даже посоветовали отправиться домой и попрощаться с близкими.

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Дарья Нарыкова
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