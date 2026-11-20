России не стоит соглашаться на предложение европейских стран о зимнем энергетическом перемирии на Украине. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал депутат Госдумы Андрей Климов.

«Это предложения, от которых нужно отказываться, на мой личный взгляд», — заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам.

Парламентарий объяснил свою позицию продолжающимися атаками на российские энергетические объекты. По его словам, Москва также заинтересована в прекращении подобных ударов, однако ответственность за происходящее он возлагает на украинскую сторону.

Климов напомнил, что конфликт сопровождается попытками добиться военного поражения России. Поэтому инициативу европейских государств он не считает свидетельством стремления к урегулированию.

«Ничего миролюбивого я в этих предложениях не увидел», — подчеркнул депутат.

Ранее Life.ru сообщал, что на встрече «коалиции желающих» в Берлине Зеленский обсудил с европейскими партнёрами новые поставки вооружений и систем ПВО. Среди других тем переговоров были совместные оборонные проекты и дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта.