«Ничего не останется»: Трамп выдвинул европейцам жёсткое предупреждение

Европейские страны рискуют столкнуться с серьёзными последствиями, если не пересмотрят подход к миграции. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

«Европа должна измениться. Иначе от Европы ничего не останется», — заявил он в беседе с журналистами в Белом доме. «Я имею в виду — это прежде всего проблема иммиграции», — заявил Трамп.

Глава Белого дома пояснил, что главной проблемой считает именно иммиграцию. При этом он не уточнил, какие конкретные меры европейские государства должны принять для исправления ситуации.

Дональд Трамп уже предупреждал европейские страны о последствиях их миграционной политики. Как сообщал Life.ru, 2 октября американский президент заявил, что Европу «пожирают заживо». Так он охарактеризовал ситуацию на континенте во время выступления перед сторонниками в Техасе.