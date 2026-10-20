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Регион
Опубликовано 20 октября, 22:01

«Ничего не останется»: Трамп выдвинул европейцам жёсткое предупреждение

Трамп предупредил Европу об исчезновении из-за миграционной политики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Европейские страны рискуют столкнуться с серьёзными последствиями, если не пересмотрят подход к миграции. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

«Европа должна измениться. Иначе от Европы ничего не останется», — заявил он в беседе с журналистами в Белом доме. «Я имею в виду — это прежде всего проблема иммиграции», — заявил Трамп.

Глава Белого дома пояснил, что главной проблемой считает именно иммиграцию. При этом он не уточнил, какие конкретные меры европейские государства должны принять для исправления ситуации.

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Дональд Трамп уже предупреждал европейские страны о последствиях их миграционной политики. Как сообщал Life.ru, 2 октября американский президент заявил, что Европу «пожирают заживо». Так он охарактеризовал ситуацию на континенте во время выступления перед сторонниками в Техасе.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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