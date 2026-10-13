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Опубликовано 13 октября, 10:56

«Ничего не помню»: В Красноярске задержали мужчину после нападения на девятилетнюю девочку

В Красноярске задержали мужчину после нападения на девятилетнюю девочку

Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске задержали мужчину, который напал на девятилетнюю девочку. После задержания он заявил, что не помнит произошедшего.

В Красноярске задержан мужчина, подозреваемый в совершении хулиганских действий в отношении малолетней. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Инцидент произошёл вечером 9 октября на улице Ольховой. Мужчина внезапно набросился на школьницу и попытался утащить её, схватив за капюшон.

Объяснить причины своего поведения задержанный не смог. Он заявил, что ничего не помнит.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве. Обстоятельства нападения устанавливаются.

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В Хабаровске мужчина с ножом напал на 16-летнего подростка у кафе

Напомним, неизвестный мужчина напал на девятилетнюю девочку, которая шла домой вместе с матерью. Преступник подбежал к ребёнку, схватил её за шею и скрылся с места происшествия.

Больше новостей о преступлениях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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