В Красноярске прохожий внезапно решил задушить девочку. Нападение попало на видео

В Красноярске неизвестный мужчина напал на девятилетнюю девочку, возвращавшуюся домой вместе с матерью. Он подбежал к ребёнку и схватил его за шею, после чего скрылся. Об этом сообщили в региональном МВД.

Нападение произошло 9 октября у подъезда дома на улице Ольховой в микрорайоне Солнечный. По словам матери, обратившейся в полицию в тот же день, мужчина предположительно был нетрезв.

Полиция проводит проверку и устанавливает личность нападавшего. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Краснодарском крае задержали мужчину после нападений на женщин. По данным полиции, в поимке подозреваемого участвовали казаки и местные жители. Мужчину разыскивали после вооружённого ограбления в СНТ «Горизонт».