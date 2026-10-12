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Опубликовано 12 октября, 11:33

В Красноярске прохожий внезапно решил задушить девочку. Нападение попало на видео

В Красноярске мужчина пытался задушить девятилетнюю девочку у подъезда

Обложка © Telegram/Наш мкр.Солнечный

Обложка © Telegram/Наш мкр.Солнечный

В Красноярске неизвестный мужчина напал на девятилетнюю девочку, возвращавшуюся домой вместе с матерью. Он подбежал к ребёнку и схватил его за шею, после чего скрылся. Об этом сообщили в региональном МВД.

Видео © Telegram/Наш мкр.Солнечный

Нападение произошло 9 октября у подъезда дома на улице Ольховой в микрорайоне Солнечный. По словам матери, обратившейся в полицию в тот же день, мужчина предположительно был нетрезв.

Полиция проводит проверку и устанавливает личность нападавшего. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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Ранее в Краснодарском крае задержали мужчину после нападений на женщин. По данным полиции, в поимке подозреваемого участвовали казаки и местные жители. Мужчину разыскивали после вооружённого ограбления в СНТ «Горизонт».

Больше новостей о преступлениях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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