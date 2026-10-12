В Красноярске прохожий внезапно решил задушить девочку. Нападение попало на видео
В Красноярске мужчина пытался задушить девятилетнюю девочку у подъезда
Обложка © Telegram/Наш мкр.Солнечный
В Красноярске неизвестный мужчина напал на девятилетнюю девочку, возвращавшуюся домой вместе с матерью. Он подбежал к ребёнку и схватил его за шею, после чего скрылся. Об этом сообщили в региональном МВД.
Видео © Telegram/Наш мкр.Солнечный
Нападение произошло 9 октября у подъезда дома на улице Ольховой в микрорайоне Солнечный. По словам матери, обратившейся в полицию в тот же день, мужчина предположительно был нетрезв.
Полиция проводит проверку и устанавливает личность нападавшего. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Краснодарском крае задержали мужчину после нападений на женщин. По данным полиции, в поимке подозреваемого участвовали казаки и местные жители. Мужчину разыскивали после вооружённого ограбления в СНТ «Горизонт».
Больше новостей о преступлениях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.