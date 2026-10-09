«Ничего не сделали»: Соскин обрушился на Зеленского из-за энергокризиса на Украине

Правительство Владимира Зеленского не предприняло необходимых мер, чтобы смягчить энергетический кризис на Украине. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Это такие тупые в креслах сидят. Вы что-то сделали, чтобы так не было? Ничего не сделали. Ну, может, так и надо, чтобы народа не осталось. Может, в этом цель у Зеленского, чтобы побольше перебить граждан Украины», — заявил аналитик.

Соскин также усомнился в способности Киева долго продолжать боевые действия. По его мнению, заявления украинского руководства о возможности затяжного противостояния не соответствуют реальному положению дел.

«Ничего хорошего он не может достичь. Ничего у него не получается», — подытожил бывший помощник Кучмы.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о переходе столицы в режим «выживания» перед зимой на фоне повреждений городской инфраструктуры. По его словам, власти готовятся к возможным продолжительным перебоям с отоплением, водой и электроэнергией. В городе устанавливают резервные системы отопления и формируют запасы топлива, продуктов и питьевой воды. Кличко также указывал на проблемы с мостами через Днепр и говорил, что власти рассматривают альтернативные переправы, в том числе плавучие понтоны.