Британская актриса Кира Найтли призналась, что не пересматривала романтическую комедию «Реальная любовь» с момента её премьеры в 2003 году. Более того, звезда практически не помнит собственные реплики, поэтому часто не понимает поклонников, которые цитируют ей знаменитый фильм. Об этом сообщает Variety со ссылкой на интервью артистки радиостанции Heart.

«Я не смотрела «Реальную любовь» со дня премьеры, когда мне было 18 лет. Думаю, я знаю этот фильм хуже всех», — рассказала Найтли.

По словам актрисы, иногда люди подходят к ней с особенным выражением лица и начинают произносить фразы из комедии. Она понимает, что собеседники пытаются напомнить ей о съёмках, но не узнаёт сами цитаты. Найтли призналась, что для неё эти слова ничего не значат.

Артистка объяснила забывчивость тем, что работала над фильмом всего неделю. На момент съёмок ей было 17 лет, а сама картина стала одним из ранних проектов в её карьере. При этом Найтли рада, что спустя более двух десятилетий комедия по-прежнему пользуется популярностью.

В «Реальной любви» актриса сыграла Джульетту, недавно вышедшую замуж за Питера. Одной из самых известных сцен фильма стало признание Марка, друга её супруга, в исполнении Эндрю Линкольна. Герой появляется у двери девушки и молча показывает ей карточки с признанием в любви. Фильм «Реальная любовь» вышел в 2003 году. В картине также снялись Хью Грант, Колин Фёрт, Эмма Томпсон, Лиам Нисон и Алан Рикман. Лента со временем стала одной из самых узнаваемых рождественских романтических комедий.