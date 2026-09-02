«Ничего-ничего, не спешите»: Путин помог разволновавшемуся автору «Мечталета»

Президент России Владимир Путин поддержал соучредителя анимационной студии «Мечталет» Виталия Тена, который разволновался во время доклада во Владивостоке. Глава государства попросил его не торопиться, когда выступающий немного сбился во время презентации проекта.

Путин прибыл во Владивосток, где вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил ему результаты развития региона. После этого глава государства ознакомился с проектами анимационной студии «Мечталет». Виталий Тен рассказал о строительстве креативного технопарка «Амур», который должен стать площадкой для развития отечественных творческих проектов.

Во время выступления Тен немного растерялся и сделал паузу. Путин заметил это и поддержал докладчика.

«Ничего-ничего, пожалуйста, вы не спешите», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин выразил удивление тем, что средняя стоимость квадратного метра жилья на Дальнем Востоке оказалась на 22 процента ниже общероссийского показателя. Глава государства обратил внимание на цифру, указанную в материалах. Его удивило, что при более высокой зарплате в регионе жильё стоит заметно дешевле, чем в среднем по стране. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал эту ситуацию предметом гордости для Дальнего Востока. По его словам, в 2024 году средняя цена метра впервые в истории опустилась ниже общероссийского уровня.