Посольство России в Австрии обвинило бывшего украинского посла Василия Химинца во лжи после его заявлений о якобы существующих планах Москвы по дестабилизации Европы. В диппредставительстве подчеркнули, что РФ заинтересована в нормальных отношениях с европейскими странами на основе взаимного уважения, говорится в Telegram-канале дипмиссии.

«Уволенный ещё в августе 2026 года со своей должности В. Химинец распространяет ложь о якобы существующих планах России по дестабилизации Европы. Ничего нового», — заявили российские дипломаты.

Поводом для реакции стало прощальное интервью Химинца австрийскому изданию Die Presse. В посольстве указали, что экс-посол, рассуждая о международном праве и украинском конфликте, обошёл стороной события 2014 года, включая начало силовой операции Киева в Донбассе и трагедию в Одессе 2 мая.

«И, понятно, ни слова о первопричинах конфликта. Словно не было в Киеве госпереворота, не было жутких требований толпы «москаляку на гиляку», не было воровства российских энергоресурсов… Неудобно, видимо, об этом вспоминать», — отметили в дипмиссии.

Отдельное внимание дипломаты уделили попыткам Химинца добиться ограничения присутствия российской культуры в Австрии. По словам представителей посольства, эти инициативы не находят поддержки у австрийской стороны.

«С нескрываемой злобой украинский дипломат жалуется на то, что его призывы «отменить» российскую культуру в Австрии просто игнорируют, справедливо указывая ему на неприемлемость вмешательства во внутренние дела страны пребывания», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru сообщал, что в МИД России обвинили НАТО и Евросоюз в разрушении прежней системы европейской безопасности. В ведомстве заявили, что действия Запада привели к кризису, который поставил крест на существовавших механизмах обеспечения стабильности в регионе. В качестве альтернативы Москва предложила сформировать новую архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии.