Нидерландца заочно приговорили в ДНР к 6,5 года за наёмничество

Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Нидерландов Амеллука Аднана к 6,5 года лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмника. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По материалам дела, Аднан с 1 марта по 30 апреля 2022 года входил в состав военизированного подразделения Интернационального легиона. В этот период он участвовал в вооружённом конфликте против силовых структур ДНР и военнослужащих Армии России. За участие в боевых действиях, как установил суд, нидерландец получил не менее 155,1 тыс. рублей. Эту сумму постановлено конфисковать в доход государства.

14 сентября суд признал Аднана виновным по части 3 статьи 359 УК РФ. Назначенное наказание он должен отбывать в исправительной колонии общего режима. Дело рассмотрели заочно в закрытом заседании. Аднан объявлен в международный розыск. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее стало известно, что в зоне СВО ликвидировали кадрового военного Великобритании, воевавшего на стороне ВСУ. О его гибели ранее сообщило британское Министерство обороны, назвав произошедшее «трагическим инцидентом». Помимо британца, российские военные ликвидировали троих украинских офицеров. Среди них 23-летний старший лейтенант НГУ Назар Билик и старший лейтенант Тарас Гнатюк, погибший в ДНР.